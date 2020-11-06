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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Enişte ve kayınbirader arasındaki kovalamaca ortalığı savaş alanına çevirdi

Enişte ve kayınbirader arasındaki kovalamaca ortalığı savaş alanına çevirdi

kazaya karışan bir araçtan görüntü

İlk Müdahale Trafik Kazası Kayınbirader Çöp Konteyneri Yaya Geçidi 

-kopan motordan görüntü
-olay yerinden görüntü
-ekiplerin incelemesinden görüntü
-park halindeki otomobiller ve konteynerlerden görüntü
-ambulanstan görüntü
-detaylar

( ÇORUM )- Kovalamaca sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 otomobil hasar gördü- Yerinden sökülen motor yaya geçidine düştü, yön levhaları yıkıldı, çöp konteynerleri devrildi ÇORUM

- Çorum’da trafikte enişte ve kayınbirader arasında yaşandığı öne sürülen kovalamaca ortalığı savaş alanına çevirdi. Kovalamaca sırasında meydana gelen trafik kazasında 5 otomobil hasar görürken 1 kişi de yaralandı. Kaza, sabaha karşı Buharaevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre kayınbirader ve enişte oldukları öğrenilen M.Y. ile Ö.Ö. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Y., aracına binerek uzaklaşmaya başladı.
Bunun üzerine Ö.Ö. ve K.A. otomobilleri ile M.Y.'yi kovalamaya başladı.
Kovalamaca sırasında otomobillerden ikisi birbiriyle çarpışırken savrulan otomobiller caddede park halindeki 3 araca daha zarar verdi. Kazaya karışan araçlardan birisi ise olay yerinden kaçtı. Kopan motor yaya geçidine düştü, yön levhası yıkıldı, çöp konteynerleri devrildi Kazanın ardından cadde savaş alanına döndü. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan kopan parçalar etrafa saçıldı. Bir otomobilin kopan motoru yaya geçidine düşerken refüjde bulunan yön levhası yıkıldı. Kaldırım kenarında bulunan 2 çöp konteyneri de devrildi. Kazada M.Y. yaralanırken yaralı sürücü sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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