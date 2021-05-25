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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
- 'Engelsiz Survivor Soma' hızlı başladı

- 'Engelsiz Survivor Soma' hızlı başladı

- Yarışmanı düzenleneceği parkurdan detay

Rehabilitasyon Yarış Rehabilitasyon Merkezi 

-- Soma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Mustafa Öztürk'ün konuşması
-- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Manisa İl Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Yıldız'ın konuşması
-- Yarışmaya katılacak olan engelli bireylerin takımlarından detaylar
-- Yarışmacıların kıyasıya mücadelesinden detaylar

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa'nın Soma ilçesinde, bakım ve rehabilitasyon merkezi çalışanları tarafından engelli bireyler için düzenlenen 'Engelsiz Survivor Soma' yarışması törenle başladı.
Yarışmanın ilk gününde parkura çıkan yarışmacılar profesyonel sporcuları aratmadı. Acun Ilıcalı'nın programı Survivor'dan esinlenen Soma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, engelli bireyler için 'Engelsiz Survivor Soma' adı altında bir hafta sürecek olan bir yarışma düzenlendi.
Rehabilitasyon merkezi bahçesinde, personel ve merkez sakinlerinin emekleriyle kurulan dev parkurda ilk olarak "Hızlılar", "Sakinler", "Huysuzlar" ve "Neşeliler" ismi verilen takımlar tanıtıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Soma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Mustafa Öztürk, "Çok zor zamanlar yaşadık. Ama şükürler olsun yine beraberiz. Biz de sakinlerimiz için böyle bir etkinlik düzenledik. Hepsine bu güzel yarışmada başarılar diliyorum" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Manisa İl Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Yıldız ise "Bütün takımlara dostça mücadele diliyorum. Dostlu kazansın. Bu programı düzenleyen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Konuşmaları ardından başlayan yarışmanın ilk gününde Huysuzlar, Hızlılar takımı karşı karşıya geldi. Kıyasıya rekabetin olduğu yarışma renkli görüntülere sahne oldu. Oluşturulan engelleri bir bir aşan yarışmacılar, parkuru önde tamamlamak için büyük mücadele verdi. Soma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri de yarışmayı heyecanla izledi. (YS-ÖND-
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