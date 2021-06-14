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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Engellilerin ve yaşlıların pazar torbalarını belediye taşıyor

Engellilerin ve yaşlıların pazar torbalarını belediye taşıyor

Belediye tarafından hazırlanan video

Pazarcı Alışveriş Pazarcı Esnafı 

-Pazar çantalarının taşınması
-Pazardan detaylar
-Röportajlar

( YALOVA ) YALOVA

- Tam 17 yıldır ilçe pazarına ücretsiz servis imkânı sağlayan Yalova’nın Altınova Belediyesi, engelli ve desteğe ihtiyacı olan vatandaşların alışveriş torbalarını taşıyor. Senelerdir ilçe pazarına ücretsiz servis imkânı sağlayan Altınova Belediyesi, şimdi de yaşlı, engelli ve desteğe ihtiyacı olan vatandaşların rahat rahat alışveriş yapmaları için Perşembe Pazarı’nda görevli özel ekip kurdu. İlçe pazarına gelen bütün vatandaşları girişte karşılayan ekipler, desteğe ihtiyacı olan vatandaşların alışveriş torbalarını taşıyor. Karşılarında ekipleri görünce şaşkınlıklarını ve mutluluklarını gizleyemeyen vatandaşlar kadar bu uygulama esnafı da memnun etti. Yeni uygulamadan vatandaşlar kadar kendilerinin de memnun olduklarını belirten pazarcı esnafı, bu çalışmanın diğer ilçelere de örnek olmasını istedi. Bazı pazarcı esnafı bu özel çalışmayı “Gel vatandaş, Hizmete gel, Altınova’ya gel” diye bağırarak duyurdu. Altınova Belediyesi, Türkiye’nin ilk doğa pasaportu uygulaması, binlerce kişiye hizmet veren evde hasta ve yaşlı bakım, tedavi ve temizlik uygulaması, sosyal destekler, yaşlılara özel çalışmalar, erzak dağıtımı, veresiye defterlerinin kapatılması, sıcak yemek desteği gibi projeler yürütüyor. Altınova’nın altın kalpli insanların yeri olduğunu belirten Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Altınova’da gönülden gönüle giden bir yol olduğunu söyleyerek, “Altınova’mızda sevgide, saygıda hizmette sınır yok" dedi.

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