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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Engelli yaşlı kadından 58 saattir haber alınamıyor

Engelli yaşlı kadından 58 saattir haber alınamıyor

Arama çalışmalarından görüntü

Yaşlı Kadın İnsansız Hava Aracı Görme Engelli 

-Telsiz konuşmalarından görüntü
-Çalışmalardan farklı detay görüntüsü
-Kayıp kadının fotoğrafından görüntü

( DENİZLİ )-Yaşlı kadından aramaların 2’inci gününde bir iz bulunamadı DENİZLİ

- Denizli’nin Tavas ilçesinde 58 saattir haber alınamayan işitme ve görme engelli yaşlı kadın için başlatılan arama çalışmalarına 2’inci günün gecesi için ara verildi.
Olay, Tavas ilçesi Kozlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 63 yaşındaki Cennet Hıraözlü yüzde 60 işitme ve görme engelli ve 23 Haziran 2021 Çarşamba günü öğle saatlerinde evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Hıraözlü için başlatılan arama çalışması 58 saate ulaşıldı. Arama çalışmalarında Jandarma, Denizli AFAD ve destek üzerine İzmir AFAD ile gönüllü ekipler de katılım sağladı. Termal insansız hava aracı ile de çalışmalar gerçekleştirilirken yaklaşık 58 saattir süren arama çalışmalarında hiçbir ize rastlanmadığı öğrenildi. Öte yandan, arama çalışmalarına gece saatleri dolayısıyla ara verildi.

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