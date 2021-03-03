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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Engelli vatandaşın akülü araç talebi karşılandı

Engelli vatandaşın akülü araç talebi karşılandı

Akülü aracın getirilmesi

Bedensel Engelli Engelli Vatandaş Doğuş 

-Engelli şahsa aracın tanıtılması
-Gökhan Şimşek'in akülü araç ile dolaşması
-Anne Yasemin Kayhan ve Gökhan Şimşek ile röportaj

( ORDU )- Altınordu Belediye Başkanı Aşkın tören, engelli vatandaşın akülü araç istediği yerine getirdi ORDU

- Ordu’nun Altınordu ilçesinde yaşayan ve doğuştan engelli olan vatandaşın akülü araç isteği, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören tarafından yerine getirildi.
Doğuştan engelli olan Gökhan Şimşek, akülü aracı olmadığı ve koltuk değnekleriyle hayatını devam ettirdiğinden, durumunu Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören’e iletti. Engelli vatandaşın akülü araç talebi üzerine Başkan Tören, engelli gence sürpriz yaparak akülü aracını teslim etti. Başkan Aşkın Tören, kentte bulunan engelli bireylerin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, “Bütün çalışmalarımızda engelli vatandaşlarımızı düşünerek adımlarımızı ona göre atıyoruz. Engelsiz bir şehir inşa etmek için gece gündüz çalışıyoruz. Bu şehirde kimse öteki değil, bu şehirde hiç kimse yalnız değildir” dedi.
Oğlunun, doğuştan bedensel engelli olduğunu ifade eden anne Yasemin Kayhan, “Oğlumun akülü araca ihtiyacı vardı, gezip dolaşamıyordu. Altınordu Belediyemize müracaat ettik. Sağ olsun başkanımız Aşkın Tören, oğluma böyle bir imkanı sağladı. Kendisine çok teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi. “Artık gezip dolaşacağım” Engelli genç Gökhan Şimşek de hediye edilen akülü aracın, kendisini çok mutlu ettiğini ifade ederek, “Akülü arabaya ihtiyacım vardı. Aracım olmadan dolaşamıyordum. Başkanımızın göndermiş olduğu bu araç sayesinde gezip dolaşacağım. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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