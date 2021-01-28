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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Engelli torbacının “salyangoz”lu imalathanesine baskın kamerada

Engelli torbacının “salyangoz”lu imalathanesine baskın kamerada

Evde bulunan salyangoz motoru

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde İmalathane Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-Evdeki yatalak hasta
-Şüphelinin emniyete girişi

( İSTANBUL -ÖZEL)- Salyangoz yapımında kullanılan havalandırma motoru ve uyuşturucu ele geçirdi- Şüphelilerden biri yüzde 98 engelli yatalak hasta çıktı İSTANBUL

- Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tespit ettikleri bir eve yaptıkları baskında çok miktarda uyuşturucu madde ile “salyangoz” diye bilinen uyuşturucu madde yapımında kullanılan havalandırma motoru ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden birinin yüzde 98 engelli olduğu ve hakkında arama kararının olduğu belirtildi. Kağıthane Merkez Mahallesi'nde dün sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu saatlerde ilçe genelinde devriye görevini ifa eden Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendiği bir şahsı takibe aldı. Şahsın bir eve defalarca girip çıktığını belirleyen polis, uyuşturucu madde ticareti yapıldığından şüphelenerek eve baskın düzenledi.
Evdeki bir şahsın üstünü arayan Kağıthane polisi, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Engelli halde yatağından uyuşturucu satışı yaptı Çalışmalara devam eden polis ekipleri, yatalak halde bulunan yüzde 98 engelli bir şahsın ise, cep telefonu üzerinden uyuşturucu satışı yaptığını tespit etti. Şahsın tedavi gördüğü yatağının altından ise uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı düşünülen 6 bin 750 lira ele geçirildi. GBT sorgulaması yapılan engelli şahsın "karşılıksız yararlanma" suçundan hakkında aramasının olduğu ortaya çıktı. Evden “salyangoz” motoru çıktı Öte yandan evde detaylı arama gerçekleştiren Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini, toplamda 66 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 17 bin 750 lira, bir cep telefonu, bir adet oda sıcaklığını ayarlamada kullanılan cihaz, uyuşturucu madde imalatında kullanıldığı değerlendirilen 6 sarı renkli aydınlatma, “salyangoz” olarak bilinen bir havalandırma motoru ve çok sayıda klipsli şeffaf paket ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli Bayram K.'nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, yatağa bağımlı olduğu ifade edilen Hamdi K.'nın hakkında da yasal işlemlere başlandığı öğrenildi.
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