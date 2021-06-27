Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Engelli şehit çocuğunu sınava polisler götürdü

Engelli şehit çocuğunu sınava polisler götürdü

Şehit çocuğunun evden çıkartılması

Sınav Bürokrasi Polis Memuru Bedensel Engelli Tekerlekli Sandalye 

-Polis aracına bindirilmesi
-Okula getirilmesi
-Tekerlekli sandalye ile okula götürülmesi
-Anne ve çocukla röportaj
-Diğer engelli sınav adaylarının görüntüsü

( ADANA )- Babası 2001 yılında şehit olduğunda 3 aylık olan ve bedensel engelli olan Alperen Savaş’ı YKS’ye polisler götürdü ADANA

- Babası 2001 yılında şehit olduğunda 3 aylık olan ve bedensel engelli olan Alperen Savaş’ı YKS’ye polisler götürdü.Ordu’da görev yaptığı 2001 yılında şehit olan polis memuru Adem Savaş’ın o zaman 3 aylık olan bedensel engelli oğlu Alperen’in, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) gireceğini öğrenen Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci şehit çocuğunun sınav yerine Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından götürülmesi talimatını verdi. Bu talimat üzerine polis Savaş’ı Toros Mahallesi'ndeki evlerinden alıp sınava gireceği Çukurova Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesine götürmek için eve geldi. Sabah erken saatlerde yaşadığı eve gelen babasının silah arkadaşlarını kapıda gören Alperen, duygulandı.Polislerin her zaman ailesinin yanında olduğunu ve bu nedenle de gurur duyduğunu belirten Alperen Savaş, “Benim için çok farklı bir deneyim, ömrüm boyunca anlatacağım bir anı oldu. Sınav heyecanım var. Sınavımın güzel geçeceğini düşünüyorum. Daha çok sözel alanlara yönelip Coğrafya, Tarih ve Edebiyat bölümlerini tercih etmek istiyorum. Daha sonra da bürokrasiyle ilgilenmeyi düşünüyorum” diye konuştu.
Anne Sevgi Savaş ise polislere teşekkür ederek, “Sağ olsunlar polisler her zaman hem Alperen’in hem de benim yanımdaydı. Oğlum için de önemli bir gün. Bizim polislerden bir talebimiz olmadı. Onların düşünüp yanımıza gelmeleri, çok güzel bir şey” dedi.
Polis, tekerlekli sandalyeyle aşağıya indirdiği Alperen’i polis otosuna bindirip, sınava gireceği Çukurova Üniversitesi Yabancı Dil Fakültesi’ne götürdü. Burada da sınav heyecanı yaşayan Alperen ile bir süre sohbet eden polis, sınav bitimine kadar okul önünde bekledi.
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement