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27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Engelli şahıs yanmamak için balkondan atladı

Engelli şahıs yanmamak için balkondan atladı

-Olay yerinden görüntüler

Polis Hastane Duyma Engelli Engelli Vatandaş Polis Ekipleri 

--Ekiplerden görüntüler
--Yaralıdan görüntüler
--Detay

( KOCAELİ ) - KOCAELİ

- Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangında alevlerden kurtulmaya çalışan engelli vatandaş, birinci kattan zemine atladı. Ayağı kırılan şahıs hastaneye kaldırıldı. Olay gece saatlerinde Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Ataevler Mahallesi Sekbanlı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın 1. katında katında kiracı olarak oturan konuşma, duyma engelli Necip G.’nin yaşadığı evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. Yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilenen Necip G. alevlerden kaçmak için balkondan kendini dışarı attı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında balkondan atlayarak ayağı kırılan ve dumandan etkilenen Necip G. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Evin kullanılamaz hale geldiği yangın hakkında polis ekipleri inceleme başlattı. (CA-GY
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