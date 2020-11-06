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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Engelli şahıs evinde ölü bulundu

Engelli şahıs evinde ölü bulundu

- BAKICININ POLİSE BİLGİ VERMESİ

Cenaze Yaşlı Adam Polis Ekipleri Kas Gevşetici Irak 

-- CENAZE ARACININ GELMESİ
-- DETAYLAR

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da, yalnız yaşayan 58 yaşındaki engelli Mahmut Karauçak, evinde ölü bulundu. Olay, Tabaklar mahallesi İzzet Baysal Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın 3’üncü katında yalnız yaşayan ve engelli olan Mahmut Karauçak’ın (58) bakıcısı yaşlı adama yemek bırakmak için evine gitti. Karauçak’ın evine giren bakıcısı yaşlı adamı hareketsiz yatarken buldu. Bakıcının ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Karauçak’ın cenazesi Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı’na götürüldü. Olay yerinde polis ekiplerine bilgi veren yaşlı adamın bakıcısı, “Kullandığı hap sadece uyku hapı ve kas gevşetici ağrı ilacı var diye biliyorum. Belirgin bir hastalığı yoktu. Sabah gelip yemeğini veriyordum. İlaçları yanında duruyordu. Dün geldiğimde ben çıkarken bir adam vardı. Çay vermiş. En son dün gördüm” dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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