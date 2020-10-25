Engelli park yerine park eden sürücülere ceza

-Polis ekiplerinin araçlar üzerinde incelemesi

-Polis otosundan sürücülere uyarı

-Polislerin araçlara ceza yazması

-Detay görüntüler



( AKSARAY ) AKSARAY



- Aksaray’da engelli park yerlerine araç park eden sürücülere ceza yazıldı.Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde vatandaşlarca sıklıkla kullanılan otoparkta hatalı park edenlere yönelik uygulama yaptı. Yapılan uygulamada engelli ve resmi araçlara ait yerlere park eden araçlara “Plaka ve Sürücü Sorgulama Sistemi” üzerinden cezai işlem uygulandı. Trafik polisi, uygulama esnasında araç anons sistemi ile engelli park yerine park eden diğer sürücülere, “Hatalı park konumunda bulunan sürücüler, araçlarınızı bulunduğu yerden kaldırınız. Aksi takdirde cezai işlem uygulanacaktır” diye uyarıda bulundu. Uyarılara rağmen araç başına gelmeyen 10 aracın 7’sine engelli araç park yerinde durmaktan, 3’üne ise resmi araç park yerinde durmaktan 132’şer TL’den toplam bin 320 TL para cezası kesildi.



loading...