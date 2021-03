Engelli oğlunu sırtında taşıyarak okula götürüyor

-aktüel kamera ile detaylar

( MALATYA -ÖZEL-DRONE)- Her şey engelli oğlunun eğitim görmesi için- Bedensel engelli çocuğunu her gün 1 kilometre sırtında taşıyarak okula götürüyor MALATYA



- Malatya’da yaşayan Halil Şahin, bedensel engelli olan 10 yaşındaki oğlunu, 3 yıldır her gün yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki okula sırtında taşıyarak götürüp getiriyor.Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’nde yaşayan Halil ve Fatma Şahin çiftinin 10 yaşındaki çocukları Batuhan Şahin, doğuştan bedensel engelli olarak dünyaya geldi. Üç çocuklarından biri olan Batuhan’ın eğitimi için ellerinden gelen tüm gayreti gösteren aile evleri ile okul arasında bir yolun olmaması nedeniyle zorluk çektiğini belirtti.

Evlerinin Küllü Mağara Mahallesindeki kırsal bir bölgede olması nedeniyle 3 yıldır oğlu Batuhan’ı sırtına alan baba Halil Şahin, yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan okula götürüp getiriyor. Kar kış demeden çamur kaplı yolda ilkokul 2. sınıfa giden çocuğunu sırtında taşıyarak götüren fedakar baba yolların yapılmasını istiyor.Halil Şahin, “Çocuğum okumak istiyor, biz de onun biz isteğini yerine getirmek için tüm zorluklara katlanıyoruz” dedi.





