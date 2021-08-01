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Engelli küçük Muhammet toplanan yardımları yürüteciyle kamyonete taşıdı
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1 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Engelli küçük Muhammet toplanan yardımları yürüteciyle kamyonete taşıdı

Engelli küçük Muhammet toplanan yardımları yürüteciyle kamyonete taşıdı

Muhammet'in yürüteciyle su kolisini araca getirmesi

( ISPARTA ) ( ISPARTA ) ISPARTA

Yürüme Engelli Su Sparta Yangın Irak 


- Isparta’da yaşayan yürüme engelli 12 yaşındaki Muhammet Emin Er, Manavgat için toplanan yardım malzemelerini yürüteciyle kamyonete kadar taşıdı. Komşusunun görüntülediği o anlar duygu dolu anlar yaşattı. Çünür Mahallesi’ndeki Çeliktepe Sitesi sakinleri, Antalya’nın Manavgat ilçesinde yangından etkilenen vatandaşlara destek olabilmek amacıyla bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında site sakinleri topladıkları yardımları kamyonete yükleyerek, Manavgat’a gönderdi. Aracın yüklenmesi esnasında yürüme engelli küçük Muhammet Emin Er de yürüteciyle komşularına yardım etti. Su kolilerini yürütecine yükleyen Er, araca getirerek bıraktı. Komşusunun görüntülediği o anlar duygu dolu anlar yaşattı.
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