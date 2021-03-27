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27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Engelli köpeğe Adıyaman Belediyesi sahip çıktı

Engelli köpeğe Adıyaman Belediyesi sahip çıktı

Engelli köpekten detay görüntüler

İhlas Köpek Anatomi Harekete Geç Ameliyat 

-Köpeğin ekipler tarafından alınması
-Köpeğin barınma ve tedavi merkezindeki görüntüsü
-Köpeğin ayağının kontrol edilmesi
-Veteriner hekim ile röp.

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’da 5 ayaklı ve engelli olan Çolak isimli köpek, Adıyaman Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Barınma ve Tedavi Merkezine götürüldü.Adıyaman’ın Besni ilçesi Şambayat beldesine bağlı Karahalil köyünde yaşayan beş ayaklı engelli köpek ile ilgili İhlas Haber Ajansı'nın yaptığı haberin ardından harekete geçen Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğüne bağlı Sokak Hayvanları Geçici Barınma ve Tedavi Merkezi görevlileri köye giderek engelli köpeği tedavi için teslim aldı.Başbağlar Ailesine ait Çolak isimli köpeğin eklem yerinden ikiye ayrılan sağ ön ayağını kullanamıyor. Engelli olan Çolak yürüyemiyor. Sol gözünde de görme problemi olan köpek için ekipler harekete geçti. Barınma ve tedavi merkezine getirilen köpeğin ilk muayenesi yapıldı.Sokak Hayvanları Geçici Barınma ve Tedavi Merkezi Sorumlusu Veteriner Hekim Yusuf Işık, sağ ayakta baş parmağın eksik olduğu, aynı zamanda beşinci ayak gibi görünen kemiğin anomali olarak farklı bir şekilde ortaya çıktığını söyledi.

Yusuf Işık, farklı bir anatomi ile oluşan uzuvum ameliyat ile almayı deneyeceklerini belirterek, buna tam manasıyla yapacakları tetkikler sonrasında karar verileceğini dile getirdi.
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