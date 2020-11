Engelli Konfederasyonlarından engelli vatandaşlar için ücretsiz tren bileti açıklaması

- Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ve Engelliler Konfederasyonu, iki kez bilet alarak trene gelmeyen ücretsiz seyahat hakkına sahip kişilerin sistem tarafından haklarını 180 gün boyunca kullanamayacaklarını, bu durumu alışkanlık haline getirenlerin ise bu haklarını süresiz olarak kaybedeceklerini duyurdu. Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi ve Engelliler Konfederasyonu Başkanı Mustafa Özsaygı, “Engellilerin Seyahat Haklarının Kısıtlanması” ile ilgili ortak bir basın açıklaması düzenledi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen basın açıklamasında, 12 Temmuz 2013 tarihinde 6495 sayılı Kanunun 88’inci maddesi gereğince Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan "Ücretsiz ve İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği” gereğince engelliler, gaziler ve eşleri ile devlet sporcusu vatandaşların TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından işletilen trenlerde ücretsiz seyahat ettiği belirtildi. Engellilerin, TCDD Taşımacılık tarafından yapılan çalışma sonucunda 2015 yılından beri internet üzerinden bilet satın alabilmekte olduğu kaydedilen açıklamada, “Ayrıca işitme engelli üyelerimiz çağrı merkezlerinden görüntülü olarak faydalanarak hem bilgi hem de biletlerini satın alabilmektedir. Yine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın yönlendirmesi ve TCDD taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan uygulama ile hareketi kısıtlı engelli üyelerimize seyahatleri esnasında destek olunması amacıyla turuncu masa hizmeti verilmeye başlanmıştır. Engelli dostu olarak düzenlenen garlar, istasyonlar, trenler ve üzerine bu hizmeti kullanabilmek için destek personeli görevlendirilmesi sadece engelli vatandaşlarımız değil konfederasyonlarımızca da takdir toplamıştır” ifadeleri kullanıldı. Yapılan çalışmalarla engelli bireylerin seyahat özgürlüklerinin sağlandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de günlük yaşamı, sosyal hayatı derinden etkileyen salgın döneminde engellilerin trene biniş ve inişlerinde fazla temas etmemelerini sağlamak amacıyla bir süre toplu taşıma ile seyahatlerimize ara verilmişti. Ancak Bakanlığımızla yapılan görüşmeler sonucunda alınan karar doğrultusunda 19 Temmuz 2020 tarihinden itibaren kısıtlamaların kaldırılmasıyla yeniden trenlerde seyahat etmeye başlanmıştır. Bu vesileyle engellilerimizin hayatını kolaylaştıran, günlük hayata karışmalarını, işlerine güçlerine ulaşmada destek olan herkese ve her kesime bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bu süreçlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın ve devletimizin kurumlarının desteklerini engelliler olarak hiçbir zaman unutmayacağız. Burada devletimize ve kurumlarına teşekkür ederken çok önemli bir hususun da altını özellikle çizmek istiyoruz. Bizlere devletimizin desteği olarak sunulan engelsiz seyahat hakkının, istismar edilmemesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz.” Açıklamada, konfederasyonlar olarak TCDD Taşımacılık yetkililerinden alınan resmi bilgilere göre, göz ardı edilemeyecek oranda engelli vatandaşın bir veya birden fazla bilet aldığı halde trene binmediğinin öğrenildiği aktarılarak, “Pandemi nedeniyle yarı yarıya bilet satışı yapılan trenlerde seyahat etmek isteyen vatandaşlarımız bilet bulamamakta, ihtiyacı olmasına rağmen seyahat edememektedir. Bunun önlenebilmesi, üyelerimizin, devletimizin verdiği hakları suistimal etmemelerinin sağlanması, en önemlisi de sınırlı kamu kaynaklarının verimli kullanılabilmesi için engelli vatandaşlar olarak bizlerde katkı sunmalıyız. Engelli vatandaşlarımızdan, trenlerde seyahat ederken tüm kurallara uymalarını özellikle rica ediyoruz. Özellikle bilet alırken daha hassas olmalarını, sadece seyahat etmeyi planladıkları trene bilet almalarını, binmeyecekleri trene ait biletleri iptal ettirmelerini istiyoruz. Unutmamalıyız ki; bilet almamıza rağmen yolculuk etmediğimiz her koltuk bedeli devletimize, milletimize külfet olmaktadır. Bu sebeple yetkililerce mutabık kaldığımız üzere; iki kez bilet alarak trene gelmeyen ücretsiz seyahat hakkına sahip kişilerin sistem tarafından haklarını 180 gün boyunca kaybedeceklerini, bu durumu alışkanlık haline getirenlerin ise bu haklarını süresiz olarak kullanamayacaklarını duyurmak istiyoruz. Bu düzenleme ücretsiz seyahat hakkına sahip tüm kişileri kapsamaktadır bunu da özellikle belirtmek istiyoruz. ‘Bizde varız’ sloganıyla yıllardır biz engellilere destek veren ve her zaman yanımızda olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza şükranlarımızı sunuyoruz” değerlendirmesinde bulunuldu. (MH-



