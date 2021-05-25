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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Engelli kadının bileziklerini gasp eden zanlılar tutuklandı

Engelli kadının bileziklerini gasp eden zanlılar tutuklandı

Bandırma adliye önünde içeri girerken görüntü

( BALIKESİR ) BALIKESİR

Polis Sağlık Ekibi Akalan Kamera Engelli Kadın 


- ASA -Engelli kadının bileziklerini gasp eden zanlılar tutuklandı (Fotoğraflı-Görüntülü) Serhat Barış BALIKESİR

- Balıkesir’in Bandırma ilçesinde engelli kadını evinde darp edip bileziklerini gasp eden 2 kişi ile onlara gözcülük eden bir kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. Olay, gece saatlerinde Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana geldi. Duyma ve konuşma engelli olan Münire Ş.'nin (68) evine giren 2 şüpheli kadını darp etti. Münire Ş.'nin boynuna ip bağlayan şüpheliler, kolundaki iki bileziği alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis 89 kamera incelenerek Yalova’da yakalandı Bandırma Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ile Yalova Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü amansız takiple Yalova'da yakalanan 3 zanlı, Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelen zanlılar sorgularının ardından çıkarıldıkları adliyece F.E. (19) ve A.T. (20), F.A.(18) Tutuklandı. (SB-
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