Engelli gencin hayalini doğum gününde polis ekipleri gerçekleştirdi

-Sokaktan detaylar

-Polis aracına binerken

-Siren sesleri

-Genel detay ve ayrıntılar



( TEKİRDAĞ ) - TEKİRDAĞ



- Tekirdağ Çorlu’da doğum günü olması nedeniyle Çorlu Emniyet Müdürlüğü'nden yardım isteyen ailenin ricasını geri çevirmeyen polis ekipleri, 16 yaşındaki engelli Abdullah Akın Özaydın’a doğum gününde ekip otosuyla şehir turu attırdı. Reşadiye Mahallesi Detay Sokak üzerindeki evinden babasının kucağında indirilen ve ekip otosunun arka koltuğuna oturtulan engelli genç, siren eşliğinde şehir turu attı. Şehir turu sonrasında yine sirenler eşliğinde evine bırakılan Abdullah Akın Özaydın’ın en büyük hayali doğum gününde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilmiş oldu. Mahalledeki vatandaşlarda hem Abdullah Akın Özaydın’ı hem de polis ekiplerini balkonlarından alkışladı. (HLD-

