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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Engelli genci öldüresiye döven zanlının yeni kavga görüntüleri ortaya çıktı

Engelli genci öldüresiye döven zanlının yeni kavga görüntüleri ortaya çıktı

Darp görüntüleri

( KOCAELİ ) KOCAELİ

Sosyal Medya Acımasız Akalan Engelli Vatandaş Polis Ekipleri 


- Kocaeli’nin İzmit İlçesinde engelli bir genci öldüresiye döven ve polis ekiplerince gözaltına alınan Fırat K.’nin yeni şiddet görüntüleri ortaya çıktı. Kocaeli’nin İzmit İlçesinde Engin E. İsimli bir engelli vatandaşı acımasızca döven Fırat K.’nın görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Kendisinin de işitme ve konuşma engelli olduğu öğrenilen Fırat K. dün Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Ters kelepçe ile emniyete götürülen zanlının işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Fırat K.’nin yeni kavga görüntüleri ortaya çıktı Engelli vatandaşı acımasızca darbeden Fırat K. ülke genelinde büyük tepki topladı. Polis ekiplerince yakalanan ve gözaltına alınan ‘Delikanlı’ lakaplı Fırat K.’nin dehşet verici şiddet görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Fırat K.’nın yine kendisi gibi engelli bir vatandaşı darbettiği görünüyor. Bir diğer görüntüde ise Fırat K.’nın da içinde olduğu bir grubun kavga görüntüleri görünüyor.
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