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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Engelli gence işkence gibi şakanın bedeli ağır oldu

Engelli gence işkence gibi şakanın bedeli ağır oldu

Gence yapılan şakanın videosu

( SAKARYA )- Olay sonrası gözaltına alınan 6 kişiden 1’i tutuklandı SAKARYA

Sosyal Medya Adli Kontrol Avcılık Grup Genç Irak 


- Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde engelli genci kamyonete bağlı kelepçeyle yürütülerek yapılan sözde şakayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklandı. Olay, Adapazarı Güneşler Mahallesi Setaltı Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşanmıştı. Engelli Ö.S, bir grup genç tarafından kamyonete bağlı kelepçeye bağlanarak yürütüldü. Yapılan bu sözde şakanın videoları sosyal medyada paylaşılınca gündem oldu. Yapılan işkence gibi şakanın sorumlusu 6 kişi, görüntüler yayınlandıktan saatler sonra gözaltına alındı. Emniyette sorguya alınan şüpheliler ifadelerinde "Şaka yaptık" gibi bir savunmada bulundu. İşlemleri tamamlanan 6 kişi adliyeye sevk edildi. Kelepçeyi engelli gence bağlayan şahıs "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklandı. Hakim karşısına çıkarılan 3 kişi "adli kontrol" tedbiriyle serbest bırakılırken, 2 kişide savcılık talimatıyla serbest kaldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (AÇ-BCT-
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