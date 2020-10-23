Engelli genç kızın Kapadokya’da balona binme hayali gerçeğe dönüştü

-ENGELLİ GENÇ KIZIN BALON SEPETİNDEN GÖRÜNTÜSÜ

-ANNE VE GENÇ KIZIN BALON SEPETİNDEN GÖRÜNTÜSÜ

-BALONUN HAVALANMASI

-GÖKYÜZÜNDE BALONLARDAN GÖRÜNTÜLER

-ÜRGÜP KAYMAKAMI MEHMET MARAŞLI İLE RÖP

-ENGELLİ GENÇ KIZI ANNESİ İLE RÖP



( NEVŞEHİR )- Ürgüp Kaymakamı Maraşlı, engelli genç kızın hayalini gerçekleştirdi- Kapadokya’da sıcak hava balonu bu kez hayali gerçeğe dönüştürmek için havalandı NEVŞEHİR



- Karabük’te yaşayan 31 yaşındaki engelli Nuray Taşyıldız’ın Kapadokya’da sıcak hava balonuna binme hayalini Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı gerçeğe dönüştürdü. Karabük’te yaşayan ve yüzde 90 engeli bulunan 31 yaşındaki Nuray Taşyıldız’ın tek hayali olan Kapadokya’da sıcak hava balonuna binme isteği anne Nejla Er’in Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı’ya ulaşması ile gerçeğe dönüştü. Anne Necla Er yaklaşık 2 ay önce Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı’ya telefon ile ulaşarak engelli genç kızının hayalinin Kapadokya’da sıcak hava balonuna binmek olduğunu iletti. Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı’da bölgede faaliyet gösteren sıcak hava balon firmaları ile iletişime geçerek özel balona sahip Pasha Balloons yetkilisi Halis Aydoğan ile görüştü. Kaymakam Mehmet Maraşlı daha sonra Karabük’te yaşayan ailenin Nevşehir’e gelmesini sağlamasının ardından bu sabah engeli genç kız hayali olan Kapadokya’da sıcak hava balon turuna katıldı.

Engelli genç kızın mutluluğu gözlerinden okunurken Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı yaptığı açıklamada bugün inşallah genç kızımız ve ailesi ile güzel bir uçuş yapacağız dedi.

Maraşlı, “Karabük’ten Necla Hanım 2 ay kadar önce bizimle temasa geçti. Engelli bir kızının Kapadokya’da balonları görünce heyecanlandığını ve buraları görmeyi çok arzu ettiğini bize bildirdi. Bizde tabi burada balon firmalarımızla kendi sağlığına uygun uçuş yapabilecek özel balonlarımız olan şirketimiz ile temasa geçtik. Bununla beraber bugün de havamız çok uygun. Kapadokya’nın güzel semasını engelli kızımızın hayalini gerçekleştirmek için buradayız. Balonlarımız ile inşallah güzel bir uçuş yapacağız. İnşallah kendisi de aile de memnun kalır. Buradan da Pasha Balloons yetkililerine teşekkür ederim” dedi.

Anne Necla Er’de yaptığı açıklamada çok mutluyuz ve sevinçliyiz dedi.

Necla Er, “Öncelikle Ürgüp Kaymakamımız Mehmet beye çok teşekkür ederim. Çocuğum bunu epeyden beri istiyordu. Sağ olsunlar kızımın hayalini gerçekleştirdiler. Kızım sevincini rahatsızlığından dile getiremiyor ama ben sizinle paylaşmak istedim. Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz” diye konuştu.

(COŞ_



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