Engelli genç kandırılıp dağa kaçırıldı, aile evlat nöbetine katıldı

-Besra Sayar’dan ve oğlunun fotoğrafından görüntü

-Besra Sayar açıklaması



( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine, bir aile daha katıldı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine katılım her geçen gün sürüyor. Eylemin 559'uncu gününde 217'nci aile, HDP önüne gelerek evlat nöbetine başladı.

Batman'dan gelen anne Besra Sayar, yüzde 30 engelli raporu olan oğlu Remzi'nin İstanbul’dan 2019 yılında terör yandaşları tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.



Gözyaşları içerisinde oğluna teslim olması çağrısında bulunan Sayar, evladını HDP ve PKK’dan istediğini kaydederek, "Oğlum gelmeyinceye kadar ben buradan gitmeyeceğim. Ben de bu anneler gibiyim. Çektiğim acıyı kimse çekmiyor. Benim gönlümün acısı. Uyku yok, sıkıntım da çok var. Remzi, kurban olayım dön eve gel. Baban hastadır, eve gel" dedi.

Besra Sayar, açıklamasının ardından oğlunun fotoğrafını alıp diğer ailelerle birlikte çadırda evlat nöbetine başladı.

(RK-YRT-



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