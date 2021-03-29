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29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Engelli çocuğu olan yaşlı çift, yangın sonrası evsiz kaldı

Engelli çocuğu olan yaşlı çift, yangın sonrası evsiz kaldı

Yangın anı

Yaşlı Çift 

- Yanan evin dışından detay
- Yanan odalardan detay

( ZONGULDAK ) - ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde çıkan yangın sonucu bir aile evsiz kaldı. Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Ormanlı beldesi Sinitli Mahallesinde meydana geldi. İlyas Ü. (77), Yaşar H. (76) ve Engin Ü.’nün (36) yaşadığı tek katlı evde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıkan yangın bir anda tüm evi sardı. Komşuların yangını fark etmesi ile ev sakinleri dışarı çıkarken can kaybı yaşanmadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kdz. Ereğli İtfaiye Müdürülüğüne bağlı ekipler tarafından yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi. Çocuklarının engelli olduğu öğrenilen yaşlı çift, yangın sonrası evsiz kaldı. Aile bireyleri geçici olarak akrabalarında kalacağı öğrenildi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İYA-
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