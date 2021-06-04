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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Engelli bireylerin ürettiği maske ve seccadeler cami cemaatine dağıtıldı

Engelli bireylerin ürettiği maske ve seccadeler cami cemaatine dağıtıldı

Maske üretiminden detay

Seccade Seferli 

-Atölyede çalışmalardan detay
-Maske ve seccadelerin cami önüne getirilmesi
-Maske ve seccade dağıtımı
-Camiye gelen vatandaşlardan detay
-Vatandaşlara maske ve seccade dağıtım
-Vatandaşlardan Bahri Sönmez ile röp.
-Muş Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Bedri Korkmaz ile röp.

( MUŞ ) MUŞ

- İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen ve Muş Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü tarafından yürütülmekte olan “Engelsiz Maske Üretim” projesi kapsamında engelli bireylerce üretimi yapılan tek kullanımlık maske ve seccadeler cami cemaatine dağıtıldı.Gençlik Merkezi Müdürlüğünde korona virüsle mücadele kapsamında 10 engelli birey tarafından üretilen maske ve seccadeler, Çağlayan Cami önünde Cuma namazına gelen vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı. Camiye gelen vatandaşlardan Bahri Sönmez, bu tür çalışmaların mutluluk verici olduğunu ve özellikle engellilerin seccade ve maske üretimine katkıda bulunmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Projeyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Bedri Korkmaz ise İçişleri Bakanlığına sundukları “Engelsin Maske Üretim” projesinde 8’i kadın, ikisi erkek olmak üzere 10 engelli birey için 4 aylık maske ve koruyucu elbise üretim atölyesi açtıklarını kaydetti.
Engelli bireylerin hem işi öğrendiğini hem de üretim yaptığını belirten Korkmaz, “Ayrıca bu üretimlerden arta kalan parçaları değerlendirerek, pandemiden dolayı namazlık ürettik. Bu namazlık ve maskeleri cami önünde ücretsiz dağıtıyoruz. Camilerde herkes aynı seccade de namaz kılmasın diye tek seferlik hijyenik paketlerimizi halkımıza sunuyoruz” dedi.

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