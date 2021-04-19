Engelli bireylerin ellerinden çıkan kabaklar sokak lambası oldu

--Kabaklardan genel görüntü (Drone)

--Engelli bireylerin atölyede çalışmasından görüntü

--Kabak işleme yapmasından görüntü

--Kabaktan detay görüntü

--Ayşegül Macar Koçak röportaj

--Baykal Görgülü röportaj

--Tuğrul Çekuç röportaj

--Kaan Erol röportaj

--Sokaktan genel görüntü

--Engelli bireylerin sokağı gezmesinden görüntü

--Detay görüntüler



( ANTALYA -ÖZEL-DRONE)- Sokağı aydınlatan rengarenk yüzlerce kabak, fotoğraf tutkunu turist ve vatandaşların ilgi odağı haline geldi. ANTALYA



- Antalya’nın Alanya ilçesinde belediyenin atölyesinde eğitim alan engelli bireylerin işlediği renk renk su kabağı lambaları, sokağı ışıl ışıl aydınlattı. Sokağı aydınlatan rengarenk yüzlerce kabak, fotoğraf tutkunu turist ve vatandaşların ilgi odağı haline geldi. Yaklaşık 2 bin engelli birey kaydı bulunan Alanya Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi'ndeki atölyede el sanatları öğretmeni eşliğinde, yağlı boya, filografi, ipek kozası, çini, çömlek, ahşap boyama, ebru sanatı gibi birçok alanda da kurslar yer alıyor. Kabaklar sokak lambasına dönüştü Çalışmalar kapsamında yaklaşık 300 yıldır ilçenin yerli halkı tarafından verilen şekillerle günlük ev eşyası olarak kullanılan, Alanya'ya gelen turistlere, üzerine yapılan oyma ve kakma işlemleriyle süs eşyası olarak satılan su kabağının aydınlatma olarak kullanılması için proje geliştirildi. Atölyede 20 engelli birey tarafından 650 kabağın süslemesiyle başlayan proje, 1650 kabakla devam ederek Kabak Sokağı'na dönüştü. Bu projeyle özel düzenekle sokağın üst tarafına yerleştirilen ve içlerine aydınlatma konulan kabaklar sayesinde Hükümet Caddesi’nde bulunan sokak ışıl ışıl aydınlatıldı. Sokak, yerli ve yabancı birçok turist için cazibe noktası haline gelirken fotoğraf tutkunlarının da ilgi odağı oldu. “Fotoğraf tutkunlarının cazibe noktası oldu” Engelsiz Sanat Atölyesi el sanatları öğretmeni Ayşegül Macar Koçak (40), engelli bireylerle çeşitli faaliyetler yürüttüklerini söyledi.



Koçak, “Yürüttüğümüz faaliyetler arasında su kabağı da var. Gerçekten burada çok büyük bir emekle 2019 yılında 650 kabağı sergiledik. Devamında 1650 kabakla sokağımız genişlettik. Farklı engelli grubundaki arkadaşlarımızla bu faaliyeti yürütüyoruz. Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel, tasarım sokaklarına çok önem veriyor. Dolasıyla bu projenin de engelli bireylerle yürütülmesini istedi. Bizde projeye başladığımızda onların sosyal ve entegrasyon uyumunu sağlamaları için ön hazırlıklarımızı yaptık. Her bir engelli bireyi farklı bir sanat alanında geliştirdik. Kabağın işlenmesi, çizimi, boyanması ve boncuk takılması gibi çalışmaların farklı alanlarında öğrencilerimizi geliştirdik. Sonuç olarak ortaya çok güzel bir proje çıktı. Bu sokak Alanya’nın turizm memleketi olmasından dolayı gelen misafirlerimizin, yerli halkımızın fotoğraf çektiği noktası haline geldi ve cazibe noktası oldu. Biz bu durumdan çok memnunuz ve kaldığımız yerden projemize devam edeceğiz” dedi.

“Projeyi daha da ileriye götürmeyi hedefliyoruz” Sokağın oluşmasında emek verenlerden, yaklaşık 16 yıl önce yüksekten düşme sonucu omurilik felci olan Baykal Görgülü (44), bu projenin bir parçası olduğundan dolayı çok mutlu olduğunu aktardı. Görgülü, “Alanya Belediyemizin başlatmış olduğu bu projeyi atölyemizde birçok engelli kardeşimizle icra ediyoruz. Çalışlarımız sürüyor ve projeyi daha da ileriye götürmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

“Engelleri kaldırmak sizin elinizde” Sokağın hazırlanma sürecinde çalışan ve doğuştan zeka geriliği (Mental retardasyon) olan İlter Tuğrul Çekuç (23), yaklaşık 3 yıldır bu merkezdeki atölyede çeşitli faaliyetler yürüttüğünü belirtti.

Çekuç, “Ayşe hocamızla bu faaliyetleri yürütüyoruz ve kendisini çok seviyorum. Burada hem sohbet ediyoruz hem de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. El sanatlarıyla ilgili de bir çok çalışmamız var. Burada her şey var. ‘Engeller hayata engelsiz bakınca güzel’, engelli arkadaşlarımıza şu mesajı vermek istiyorum; engelleri kaldırmak sizin elinizde” ifadelerini kullandı. “Burada herhangi bir ücret alınmıyor” Kabak projesinde çalışan engelli Kaan Erol ise şunları söyledi: “Engelsiz Yaşam Merkezi’ne 4 senedir geliyorum. Burada kabak çalışmaları yapıyoruz. Diğer engelli arkadaşlarımı da buraya bekliyorum. Burada herhangi bir ücret alınmıyor. Yaptığınız çalışmalardan da ücret elde edebiliyoruz. Güzel bir iş kapısıdır bu atölye.”



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