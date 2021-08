Engelli bireyler için refleks entegrasyonu projesi başladı

-Detaylar

- Türkiye Sakatlar Derneği Niğde Şubesi tarafından hazırlanan ‘Nörogelişim İçin İlkel Refleks Entegrasyonu Projesi’ tanıtım toplantısı yapıldı. Sakatlar Derneği binasının bahçesinde düzenlenen programda konuşan Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, “Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik projeleri kapsamında Türkiye Sakatlar Derneği Niğde Şubesi tarafından down sendromlu bireylere yönelik hazırlanan ‘Nörogelişim İçin İlkel Refleks Entegrasyonu Projesi' destek almaya hak kazandı. Bakanlığımızın özellikle down sendromlu gençlerin topluma entegrasyonu, yeni fırsatlar elde etmeleri ve gelişimlerinin artması gibi amaçlarla desteklenen bu proje çok anlamlı. Dolayısıyla Türkiye Sakatlar Derneği Niğde Şubesi Derneğini başarılı çakışmalarından dolayı kutluyorum” dedi.

Türkiye Sakatlar Derneği Niğde Şubesi Başkanı Songül Çalışkan ise ‘Nörogelişim İçin İlkel Refleks Entegrasyonu Projesi’ ile down sendromlu gençlerin daha iyi bir duruma gelmeleri amacıyla ailelerine ve öğretmenlerine uzmanlar tarafından İlkel Refleks Entegrasyonu eğitimleri verileceğini ifade etti.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim üyesi ve proje koordinatörü Doç. Dr. Oğuz Çetin ise Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen bir projeyi uygulamaya koyduklarını açıkladı.

Çetin, “Özellikle eğitim bilimleri alanında biz davranış üzerine odaklanmışken şimdi bu proje ile öğrenmenin fizyolojisine odaklanıyoruz. Yani beynimiz ve sinir sistemimizdeki değişimi ve gelişimi saptamaya çalışacağız. Yurt dışında üzerinde çok sık çalışılan bir konu. Maalesef dezavantajlı gruplarda ilkel reflekslerimizin sıkıntıları olduğunu görüyoruz. Hazırladığımız bu proje ile bu sıkıntıları çözmüş olacağız” diye konuştu.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim üyesi ve Proje Eğitmeni Dr. Mehmet Engin Uysal ise proje sonunda dezavantajlı grupların kendilerini rahat bir şekilde ifade edebileceklerini, daha iyi düşüneceklerini, daha iyi karar vereceklerini ve en önemlisi de dürtülerini kontrol edebileceklerini belirtti.