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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Engelli bakım merkezindeki dehşet anları kamerada

Engelli bakım merkezindeki dehşet anları kamerada

- Bakıcıların uyguladığı şiddet görüntüsü

( İZMİR )- İzmir'de zihinsel engelliyi darp eden 3 şüpheliden 2'si tutuklandı İZMİR

Engelli Bakım Merkezi Bakım Merkezi Suç Duyurusu Cep Telefonu Polis Ekipleri 


- İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan özel bir engelli bakım merkezinde, zihinsel engelli bir kişiyi darp görüntüleri ortaya çıktı. Yaşanan dehşet anları cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan bir engelli bakım merkezinde meydana gelen şiddet olayının ardından, inceleme başlatıldığı ve olaya karışanlarla ilgili suç duyurusunda bulunulması açıklamasının ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cep telefonu ile kaydedilen görüntüleri incelemeye aldı. Dehşet anları kamerada Geçtiğimiz yıl meydana geldiği tespit edilen olayda yaşanan dehşet anları ise bir cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, zihinsel engelli kişiyi darbeden, yere yatırıp tokat atan ve terlikle vuran, su ve yemek vermemekle tehdit eden biri kadın 3 bakıcının yer aldığı görüldü.
2'si tutuklandı Öte yandan görüntülerin çekildiği sırada dehşetin yaşandığı merkezde görev yapan, ancak şu anda aynı merkezde çalışmadıkları belirlenen 3 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AÇ-
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