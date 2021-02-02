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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Engelli aracından kaçan otomobil, beton mikseri ile çarpıştı: 1 yaralı

Engelli aracından kaçan otomobil, beton mikseri ile çarpıştı: 1 yaralı

Detaylar

İlk Müdahale Çekiliş Beton Mikseri Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Kaza yeri
-Polis ekiplerinin incelemesi
-Vatandaşların izlemesi
-Otomobilin çekilişi

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya’nın Karasu ilçesinde önüne çıkan engelli aracına çarpmamak için manevra yapan otomobil, beton mikseri ile çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, D-010 karayolunun Karasu İlçesi İstanbul Caddesi Karasu Yeni Mahalle yolu üzeri dört yol ışıklar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Karasu istikametinden Yenimahalle istikametine sağ şeritte seyir halinde olan Adnan Ş. idaresindeki 54 PA 093 plakalı Renault markalı otomobil, önüne çıkan engelli aracı çarpmamak için manevra yaptı. Sol şeride geçen otomobil, aynı şerit üzerinde bulunan Mustafa S. idaresindeki 34 UC 4201 plakalı Mercedes marka beton mikser ile çarpıştı. Çarpmanın savrulan otomobilin sürücüsü Adnan Ş. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Adnan Ş., ambulansla Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. (EA-GY
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