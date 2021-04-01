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01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Engelleri aşan kitap sevgisi

Engelleri aşan kitap sevgisi

Karacaoğlan Kütüphane Müdürü Emrah Kızıldağ Dilara Arı'ya kitap hediye ederken detay

Görme Engelli Epilepsi Hastalığı Öğretmen Oğlan Engelli Öğretmen 

-Epilepsi hastası Dilara Arı ile röportaj
-Kütüphane Müdürü Emrah Kızıldağ ile röportaj
-Dilara Arı yazdığı kitabı gösterme detayı
-Annesi
-Dilara Arı'nın kitap yazmazı
-Annesi ile görüntüsü

( ADANA -ÖZEL)- Adana'da epilepsi hastalığı ve bedensel engelini kitap okuyarak aşan Dilara Arı, bu yıl 40 kitap bitirdi- Okuduğu kitapları okula bağışlayacağını belirten Dilara, "Engellilerle Hayat" adında bir de kitap yazıyor ADANA

- Adana'nın Kozan ilçesinde epilepsi hastalığı ve bedensel engelini kitap okuyarak aşan Dilara Arı, bu yıl 40 kitap bitirdi. Okuduğu kitapları okula bağışlayacağını söyleyen Dilara, "Engellilerle Hayat" adında bir de kitap yazıyor. Karacaoğlan Halk Kütüphanesi Müdürü Emrah Kızıldağ, 57. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında, epilepsi hastası ve bedensel engeli olan Dilara Arı’yı evinde ziyaret etti. 2012 yılında 100 temel Eseri okuyarak ilçede madalyaya layık görülen Dilara Arı, kitapların engel tanımadığını ifade ederek, bu yıl 40 kitap okuyup bitirdiğini ve engelli bireylerin zorluklarını aktarmak için kitap yazdığını kaydetti.
Fizyoterapist hayali olduğunu ama kolundaki engel nedeni ile bunun gerçekleşmeyeceği için yazar olmaya karar verdiğini söyleyen Dilara Arı, “Bu yıl 40’ın üzerinde kitap okudum. Dolabımdaki kitapları okula bağışlayacağım. “Engellilerle Hayat” isimli kitap yazıyorum. İnsanların onlara sağlayacağı kolaylıkları ve engelli bireylerin yaşadıkları zorlukları yazıyorum. Aslında biz engelliyiz ama daha çok bize yardım etmeyenler engelli. Cumhurbaşkanımızın korona virüsten kurtulan down sendromlu bir arkadaşım ile olan diyaloğu ve sevgisini gördüm. Bunu da kitabımda aktardım. Cumhurbaşkanımızdan sonra engelliler hiç ezilmedi. Engelliler okulunda bir görme engelli öğretmenim vardı ve Cumhurbaşkanımız sayesinde tanınan imkanlar ile memur oldular. Allah bin kez razı olsun” diye konuştu.

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