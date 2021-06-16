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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Enerji üretim fabrikasındaki yangın büyümeden söndürüldü

Enerji üretim fabrikasındaki yangın büyümeden söndürüldü

- SİLODAN ÇIKAN DUMANLAR

Fabrika Jandarma Bild Gübre Trol 

-- İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI
-- DETAYLAR

( BOLU )- Siloda sıkışan gübre yangına sebep oldu BOLU

- Bolu’da, gübreden enerji üretimi yapan fabrikasının silosunda sıkışan gübrenin sebep olduğu yangın büyümeden söndürüldü. Yangın, saat 00.30 sıralarında Vakıfgeçitveren köyünde mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gübreden enerji üretimi yapan bir fabrikada silolarda sıkışan gübre yangına sebep oldu. Gübre dolu silodan dumanlar yükseldiğini gören işçiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonrasında siloda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangında gübrelerin konulduğu siloda maddi hasar meydana geldi. (FC
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