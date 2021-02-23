Enerji tasarrufu milli pompalarla sağlanacak

-POMPALAR DETAY

-BURAK ASLAY İNCELEME

-BURAK ASLAY AÇIKLAMA



( MANİSA ) -- Milli pompalar sayesinde hem enerji tasarrufu hem de kesintisiz su sağlanacak MANİSA



- Manisalılara kesintisiz ve sağlıklı içme suyu hattı için yoğun bir çaba sarf eden MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Akpınar içme suyu tesislerinde yenileme çalışmalarına başladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla tesiste hem enerji tasarrufu yapılacak hem de Manisalılara kesintisiz içme suyu verilecek. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer eşliğinde yenileme çalışmalarına başlanan Akpınar içme suyu tesisini inceledi. MASKİ olarak Manisa genelinde sağlıklı ve kesintisiz içme suyu hattı için yoğun bir gayret sarf ettiklerini ifade eden Aslay, içme suyu tesislerinde yeni teknolojileri kullanarak Manisalılara hizmet vereceklerini ifade etti.

“Kesintisiz içme suyuna devam edeceğiz” MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, tesiste yürütülen çalışmalar hakkında verdiği bilgilerde, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla Akpınar içme suyu tesisimizin enerji hattı pompaları ve içme suyu ishale hatlarımızda yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir. Tesisimizde Manisa ilimizin fidanlık ve taş ocağı depolarına su basan ana motorlarımız ve pompalarımız bulunmaktadır. Çalışmalarımız ile yatay milli pompalarımıza ilave olarak dikey milli pompalarını da koyarak hem enerji tasarrufu elde ettik hem de alternatif bir güzergah oluşturduk. Bu güzergahtaki yenileme çalışmalarımız ana ishale hattı ve yeni depoların yapımı ile devam edecek. Hayırlısıyla Büyükşehir Belediye Başkanımız öncülüğünde Manisa’mızın altyapı ve tesisleri yenilenerek Manisa’mıza kesintisiz içme suyu vermeye devam edeceğiz” dedi.

(SC-



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