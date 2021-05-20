Endüstriyel kenevirin ikinci üretim sezonu başladı

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( SAKARYA )- 350 dekarlık alanda ikinci üretim sezonu başlatıldı SAKARYA



- Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Arifiye mevkii Sakarya Nehri kenarında atıl durumda bulunan 350 dekarlık alanda endüstriyel kenevir ekimine başladı.

Ekim çalışmalarına bizzat katılan Başkan Ekrem Yüce, “Bugün Arifiye’de 350 dekarlık atıl alanın 220 dekarlık alanında endüstriyel kenevir ekimine başladık. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Arifiye mevkii Sakarya Nehri kenarında atıl durumda bulunan 350 dekarlık alanda endüstriyel kenevir ekimine başladı.

Başkan Ekrem Yüce’nin de bizzat katıldığı ekim çalışmaların sonucunda 220 dekarlık alan endüstriyel kenevir ile buluşturuluyor. Ekim çalışmaları sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Yüce, “Geçen yıl Alancuma’da atıl durumda bulunan 100 dekarlık alanda gerçekleştirdiğimiz endüstriyel kenevir ekiminden güzel sonuçlar aldık. Bugün Arifiye’de 350 dekarlık atıl alanın 220 dekarlık alanında endüstriyel kenevir ekimine başladık. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Endüstriyel kenevirin üretim alanını genişletiyoruz Sakarya’nın verimli topraklarının bir karışının dahi atıl durumda olmayacağının ve üretimdeki yerini alacağını belirten Başkan Ekrem Yüce, “Endüstriyel kenevir ekimi ülkemizin önünü açacak çok önemli bir proje. Büyükşehir Belediyesi olarak biz ilk kez geçen yıl Alancuma’da atıl durumda bulunan 100 dekarlık alanda gerçekleştirdiğimiz endüstriyel kenevir ekiminden güzel sonuçlar aldık. Boyları 4 metreye ulaşan kenevirlerden yağ, kenevir sabunu, yastık ve halı üretimleri gerçekleştirdik. Bu sonuçların hemen ardından üretimi ve hasadı kolay olan endüstriyel kenevirin üretim alanını genişletmek için çalışmalarımızı başlattık. Arifiye ilçemizin Kumbaşı Mahallesi’nde atıl durumda bulunan 350 dekarlık alanı ikinci üretim sezonunu başlatacağımız alan olarak belirledik ve ekim çalışmalarına bugün itibari ile başladık. Şehrimize hayırlı olsun” diye konuştu.

(BCT-BA-Y)

