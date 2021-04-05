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05 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Endonezya’daki sel ve heyelan felaketinde can kaybı 70’e yükseldi

- Endonezya’daki sel ve heyelan felaketinde can kaybı 70’e yükseldi

Endonezya'dan sel görüntüleri

Fabrika Şiddetli Yağış Felaket Kasırga 

-Teknelerin batma anları
-Sel sularının bastığı bölgeler
-Köprünün yıkılma anı
-detaylar

( JAKARTA ) JAKARTA

- Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) tarafından yapılan açıklamada, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 70’e yükseldiği belirtildi. Endonezya’da etkili olan Seroja kasırgasının neden olduğu şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve heyelanlarda bilanço artıyor. Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) tarafından yapılan açıklamada, sel ve heyelanlar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 70’e yükseldiği, en 70 kişinin kayıp olduğu, binlerce kişinin ise evsiz kaldığı belirtildi. BNPB Sözcüsü Raditya Jati yaptığı açıklamada, en az 30 bin kişinin sellerden etkilendiğini, 5 köprünün yıkılması ve ağaçların devrilmesi nedeniyle yolların kapanması sonucu kurtarma çalışmalarının zorlaştığını söyledi.

Yüzlerce evin ve fabrikanın hasar gördüğü, dalgaların 6 metreye ulaşması sonucu teknelerin battığı belirtildi. Doğu Timor’da 27 can kaybı Doğu Timor’da şiddetli yağış ve rüzgarların yol açtığı sel, heyelan ve ağaçların devrilmesi sonucu 27 kişi hayatını kaybetti. Resmi kaynaklardan yapılan açıklamada, ülkede en az 7 bin kişinin evsiz kaldığı belirtildi. Doğu Timor’da elektrik kesintilerinin devam ettiği öğrenildi.
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