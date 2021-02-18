Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Endonezya'daki heyelanda ölü sayısı 18'e yükseldi

- Endonezya'daki heyelanda ölü sayısı 18'e yükseldi

heyelanın meydana geldiği köyden detaylar

( JAKARTA ) JAKARTA

Hafta Sonu Şiddetli Yağış Gesi Felaket Toprak Kayması 


- Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde şiddetli yağışın ardından meydana gelen heyelanda ölü sayısı 18'e yükseldi. Endonezya'nın Doğu Cava eyaletine bağlı Nganjuk bölgesindeki Ngetos köyünde hafta sonu şiddetli yağışların ardından toprak kayması meydana gelmişti. Heyelanın ardından 2 kişi sağ olarak kurtarılırken, kayıp kişilerin bulunabilmesi için arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Doğu Cava Arama ve Kurtarma (SAR) Birimi Başkanı Hari Adi Purnomo yaptığı açıklamada, "Bugün 5 kişinin daha cansız bedenine ulaştık" ifadelerini kullandı. Purnomo, heyelan nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e yükseldiğini belirterek, halen kayıp durumda olan 1 kişinin daha bulunabilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü aktardı. Pazar günü yaşanan felaketten 180'den fazla köylü etkilenirken, yaklaşık 100 kişi evlerini terk etti ve geçici barınaklara yerleşmek zorunda kaldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Corona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 ÜlkeCorona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 Ülke
Koronavirüste Dünya Çaresiz! Ölü Sayısı Binler!Koronavirüste Dünya Çaresiz! Ölü Sayısı Binler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı