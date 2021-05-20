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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Endonezya’da yaya köprüleri Filistin bayrağı renkleri ile aydınlatılıyor

- Endonezya’da yaya köprüleri Filistin bayrağı renkleri ile aydınlatılıyor

-Köprülerden detay görüntüler

( JAKARTA ) JAKARTA

Başkent İsrail Saldırı 


- Endonezya’nın başkenti Jakarta’da bulunan 10 yaya köprüsü her gün Filistin’e destek amacı ile Filistin bayrağının renkleri ile aydınlatılıyor. İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, dünyanın birçok ülkesi Filistin’e desteğini göstermek amacı ile tarihi ve kültürel mekanlarını Filistin bayrağının renkleri ile aydınlatıyor. Endonezya’nın başkenti Jakarta’da bulunan 10 yaya köprüsü her gün yerel saatle 17.00’dan itibaren Filistin’e destek amacı ile Filistin bayrağının renkleri ile aydınlatılıyor. Jakarta Otoyol Servisi Başkanı Hari Nugroho, Filistin halkıyla dayanışma mesajı olarak Filistin bayrağının renklerinin köprülere yansıtıldığını ifade ederek, yapılan aydınlatma ile Filistin halkının şu anda çektiği sıkıntılara dikkat çekilmesinin amaçlandığını aktardı.
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