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31 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Endonezya’da polis merkezine saldırı girişimi: 1 ölü

- Endonezya’da polis merkezine saldırı girişimi: 1 ölü

olay yeri

Çatışma Polis Merkezi Silahlı Saldırı Başkent Saldırı 

-çatışma anı

( JAKARTA ) JAKARTA

- Endonezya'nın başkenti Jakarta’da polis merkezine saldırı girişiminde bulunan bir kişi polis tarafından öldürüldü. Endonezya'nın başkenti Jakarta’da bir kişii Endonezya Ulusal Polis Merkezine silahlı saldırı girişiminde bulundu. Polis memurları, polis merkezine zorla girmeye çalışan kişiyle çatıştı. Saldırı girişiminde bulunan kişi, polis tarafından öldürülerek etkisiz hale getirildi.
Endonezya Ulusal Polis Merkezinden açıklama beklenirken, polis halkın olay yerine yaklaşmasını yasakladı.
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