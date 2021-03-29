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29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Endonezya’da petrol rafinerisinde yaralı sayısı 28 olarak açıklandı

- Endonezya’da petrol rafinerisinde yaralı sayısı 28 olarak açıklandı

olay yeri

Hastane Petrol Rafinerisi Petrol Başkent Trol 

-patlama yeri
-rafineden detay

( JAKARTA ) JAKARTA

- Endonezya’da bulunan Balongan Petrol Rafinerisi'nde dün meydana gelen patlamada yaralı sayısı 28 olarak açıklandı. Endonezya’nın başkenti Jakarta'nın doğusunda bulunan ve en az 340 hektar büyüklüğündeki Balongan Petrol Rafinerisi'nde dün gece saatlerinde patlama meydana gelmişti. Patlamanın ardından yangın çıkan olayda 5’i ağır, 28 kişi yaralandı. Durumu kritik olan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), 3 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.
Vatandaşların olay yerine yaklaşması yasaklanırken rafinenin yakınında yaşayan 950 kişi ise tahliye edildi. Açıklama yapan sakinlerden biri, ”Güçlü bir yakıt kokusu aldık. O kadar keskin bir koku vardı ki burnum sızlıyor. Şimşek sesleri de duyduk" ifadelerini kullandı. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken olaya ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.
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