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11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Endonezya'da otobüs vadiye uçtu: 27 ölü

- Endonezya'da otobüs vadiye uçtu: 27 ölü

kurtarma çalışmalarından detaylar

( JAKARTA ) JAKARTA

Ebeveyn Gesi Öğrenciler Direksiyon 


- Endonezya'nın Sumedang kenti yakınlarında öğrencileri ve ebeveynlerini taşıyan otobüsün vadiye uçması sonucu 27 kişi hayatını kaybetti. Endonezya'nın Batı Java eyaletindeki Sumedang kenti yakınlarında geziden dönen öğrencileri ve ebeveynlerini taşıyan otobüsün sürücüsü virajlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek vadiye uçtu. Ulaştırma Bakanlığı, gece saatlerinde meydana gelen feci kaza sonucu 27 kişinin hayatını kaybettiğini, 39 kişinin sağ olarak kurtarıldığını duyurdu. Olay yerinde kurtarma çalışmaları sürdürülürken, otobüsün yola uygunluk belgesinin güncel olmadığına dair raporların bulunduğu belirtildi. Kazanın kesin nedeni henüz bilinmiyor.
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