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07 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Endonezya'da Merapi Yanardağı'nda iki patlama: 500 kişi tahliye edildi

- Endonezya'da Merapi Yanardağı'nda iki patlama: 500 kişi tahliye edildi

merapi yanardağı

( JAKARTA ) JAKARTA

Bild Merapi 


- Endonezya'nın Cava Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı'nda iki kez meydana gelen patlama nedeniyle riskli bölgedeki 500 kişi tahliye edildi. Endonezya'nın Cava Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı'nda iki kez patlama meydana geldiği bildirildi.
Ülkenin en aktif yanardağı olan Merapi'deki tehlike nedeniyle riskli alanlarda bulunan 500 kişi evlerinden tahliye edildiği belirtildi. Jeolojik Afet Teknoloji ve Araştırma Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ilk patlamada püsküren kül ve dumanın kraterden 200 metre yüksekliğe ulaştığı aktarıldı. Öte yandan yanardağda artan hareketlilik sonrası Kasım ayında alarm seviyesi ikinci en yüksek seviyeye yükseltilmiş, turizm ve madencilik faaliyetleri durdurulmuştu. Yanardağda 2010 meydana gelen büyük patlama, 347 kişinin ölümüne ve 20 bin kişinin bölgeden tahliye edilmesine neden olmuştu.
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