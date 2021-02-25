Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Endonezya'da kaçak altın madeninde heyelan: 5 ölü

- Endonezya'da kaçak altın madeninde heyelan: 5 ölü

olay yerinden detaylar

Altın Madeni Kaçak Bild Gesi Toprak Kayması 

-kurtarma çalışmaları

( JAKARTA ) JAKARTA

- Endonezya'nın Orta Sulawesi eyaletindeki bir altın madeninde meydana gelen toprak kayması sonucu 5 kişi hayatını kaybederken, 70 kişinin kayıp olduğu bildirildi.
Endonezya'nın Orta Sulawesi eyaletine bağlı Parigi Mountong bölgesinde bulunan kaçak bir altın madeninde toprak kayması meydana geldi. Bölge Afet Yönetim Kurumu Başkanı Datu Pamusu Tombolotutu olay yerinde yaptığı açıklamada, "5 kişinin cansız bedenine ulaştık. Aile üyelerinden kayıp şahıslarla ilgili raporlar aldık. Toplam 70 kayıp var. Birçoğu yeraltında olabilir" bilgisini paylaştı. Tombolotutu, madende arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Şimdi Çok Farklı GörünüyorlarŞimdi Çok Farklı Görünüyorlar
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Corona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 ÜlkeCorona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 Ülke
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı