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Endemik Erciş üzümü gelecek nesiller için toprakla buluşturuldu
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Endemik Erciş üzümü gelecek nesiller için toprakla buluşturuldu

Endemik Erciş üzümü gelecek nesiller için toprakla buluşturuldu

-Üzüm ekim görüntüleri

Endemik Kaymakamlık Üzüm Bağı Ekonomi Hazine Arazisi 

--Üzüm çapalama görüntüleri
--Üzüm sulama görüntüleri
--Kaymakam röportaj görüntüsü

( VAN ) - VAN

- Van'ın Erciş Kaymakamlığı tarafından geliştirilen proje kapsamında yetiştirilen 250 bin Erciş üzümü fidanı toprakla buluşturulacak. Erciş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait üzüm bağından elde edilen fidanlar hazine arazilerine dikilecek ve vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak. Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Nuri Mehmetbeyoğlu, kaymakamlık ve belediye olarak şehrin farklı noktalarındaki arazilere geçmiş yıllarda endemik bir tür olan Erciş üzümü fidanları diktiklerini söyledi.

Bu yıl da belediyeye ait üzüm bağlarından 250 bin Erciş üzümü goncası elde ettiklerini belirten Kaymakam Mehmetbeyoğlu, "Elde ettiğimiz üzüm goncalarını Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleriyle tüpleme ve kumda köklendirme yöntemiyle fidan haline getirdik. Yetiştirilen 250 binden fazla Erciş üzümünü kamu hazine arazisine dikerek yeni üzüm bağları oluşturmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda arazisi olan vatandaşlarımıza üzüm bağları yapılması konusunda ücretsiz dağıtımlar yapıp ilçemizde bulunan üzüm bağları sayısını artırmak istiyoruz. Amacımız ilçemize has üzüm çeşidini gelecek nesillere aktarabilmek ve atıl arazileri ekonomiye kazandırmak" dedi.
(MK-ŞAK-Y)
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