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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
ENCEMİNE - Çad Devlet Başkanı Itno, Türkiye ile ilişkileri daha da ileriye götürmek istediklerini belirtti

ENCEMİNE - Çad Devlet Başkanı Itno, Türkiye ile ilişkileri daha da ileriye götürmek istediklerini belirtti

- Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Kemal Kaygısız'ın Çad Devlet Başkanı ve Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Muhammed İdris Deby Itno ile bir araya gelmesi ve selamlaşması - Heyetler arası görüşme - Büyükelçi Kaygısız'ın aracına geçişi Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Kemal Kaygısız, Çad Devlet Başkanı ve Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Muhammed İdris Deby Itno ile bir araya geldi.Büyükelçi Kaygısız ile Çad Devlet Başkanı Itno'nun, Cumhurbaşkanlığı sarayındaki görüşmesinde, Ekonomi ve Hayvancılık Bakanı ile Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri de hazır bulundu.Büyükelçi Kaygısız, Çad Devlet Başkanına, babası İdris Deby Itno'nun ölümünden dolayı başsağlığı dileklerini iletti.

Başsağlığı Sel 

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