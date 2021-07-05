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En yüksek miktar oldu... Gümrük Muhafaza Gürbulak’ta 462 litre likit eroin ele geçirdi
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5 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
En yüksek miktar oldu... Gümrük Muhafaza Gürbulak’ta 462 litre likit eroin ele geçirdi

En yüksek miktar oldu... Gümrük Muhafaza Gürbulak’ta 462 litre likit eroin ele geçirdi

-Operasyondan görüntü

( AĞRI ) AĞRI

Operasyon Uyuşturucu Narkotik Kimyasal Madde Dedektör Köpek 


- Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince üst üste gerçekleştirilen rekor uyuşturucu yakalamalarına bir yenisi daha eklendi. Gürbulak Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda 462 litre likit eroin ele geçirildi. Yapılan yakalama Türkiye'de Gümrük Muhafaza ekiplerince likit olarak ele geçirilen en büyük miktar oldu. Uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen analiz neticesinde Gürbulak Gümrük Kapısından Türkiye’ye girecek bir tır riskli olarak değerlendirildi. X-ray taramasına sevk edilen şüpheli tır, tarama neticesinde narkotik dedektör köpeklerin de katılımı ile arandı. Gerçekleştirilen aramada tırda bulunan yakıt depolarından birine dedektör köpeklerin tepki vermesi üzerine, depo açıldı. Depo içerisindeki sıvının akaryakıt olmadığından şüphelenen muhafaza ekiplerince depo bulunduğu yerden söküldü ve içerisindeki sıvından numune alınarak analiz edildi. Uyuşturucu ve kimyasal madde tespit cihazı ile yapılan analizde depodan alınan sıvının likit eroin olduğu anlaşıldı. Gerçekleştirilen başarılı operasyonda deposunda 462 litre likit eroin ele geçirilen tıra el konulurken konuya ilişkin yürütülen soruşturma Doğubeyazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdürülüyor. (MC -
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