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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
En uzun gecede de gözlerini kırpmadan görevlerinin başındalar

En uzun gecede de gözlerini kırpmadan görevlerinin başındalar

Trafik polisinden detaylar

Polis Aracı Polis Güvenlik Güçleri Kışla Trol 

-Kilit kavşaktaki denetimlerden detaylar
-Nöbet tutan bekçiden detaylar
-Şehir merkezindeki denetimlerden detaylar
-Resmi polis aracı devriye gezerken
-Devriye gezen bekçilerden detaylar

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Kırıkkale'de, yılın 365 günü 7 gün 24 saat görevinin başında olan güvenlik güçleri, yaptıkları çalışmalarla huzur ve güven verirken, en uzun gecede de görevlerini gözünü kırpmadan sürdürüyor. Türkiye genelinde olduğu gibi Kırıkkale'de de sahada çalışmalarını aktif bir şekilde sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentin dört bir yanında yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık'ta da görev yaparak halkın sağlığını, huzurunu ve güvenliğini sağlamaya devam ediyor. Ekipler, kent merkezinde bulunan sabit noktalarda tuttukları nöbetin yanı sıra pandemi sürecinde de devriye gezerek asayişi sağlıyor. Bekçiler ise cadde ve sokaklarda devriye gezerek şüpheli gördükleri kişilerin GBT'sini sorguluyor. Kentin giriş ve çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişilerin de kontrolleri yapılıyor. Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki kilit kavşakta da korona virüs denetimlerini yapan ekipler, sürücü ve yolcuların seyahat izin belgelerini kontrol edip, Genel Bilgi Toplama (GBT) sistemi üzerinden sorgulamasını yapıyor. Virüsün yayılımını önlemek içinde HES kodu kontrollerini gerçekleştiriyor.
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