En tehlikeli çay keyfi

-Yangın söndürme vatandaşların anlarını çay içerek izleme anları



( GAZİANTEP )- Unutulan demliğin neden olduğu yangında alevler arasından çıkartılan dolu tüpün kontrollü olarak başaltılması boşaltılmasını çevredekiler çay içerek izledi GAZİANTEP



- Gaziantep’te bir iş yerinde çay demlerken tüpte unutulan demlik yangına neden oldu. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler büyümeden söndürülürken alevler arasından çıkarılan dolu tüpün kontrollü bir şekilde boşaltılmasını çevredeki vatandaşlar ise çay içerek izledi. Edinilen bilgilere göre, Şahinbey ilçesinde bulunan bir iş yerinde çalışanların çay yaptıkları sırada tüpte unutulan demlik yangına neden oldu. Yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İşyerinde inceleme yapan itfaiye erleri alevlerin arasından çıkarılan ve zarar görmüş dolu mutfak tüpünü patlamaması için kontrollü olarak gazını çıkarttı. Gazı boşaltılan tüpü ise çevredeki vatandaşlar ise meraklı gözler izledi. Vatandaşlar bir taraftan gazın boşaltılmasını izlerken diğer yandan ise çaylarını yudumladı. Öte yandan, maddi hasar meydana gelen iş yerinde ise hasar tespit çalışmaları yürütülüyor. (RY-SD-



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