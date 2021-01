En şanslı geyikler... Üniversite bakıyor, milli parklar besliyor

-dün servis edilen görüntüyü yeniden servis edeceğiz sistemde



( BURSA - DRONE)- Uludağ Üniversitesi Ormanları’nda Veteriner Fakültesi uzmanlarının bakımlarını yaptığı kızıl geyikler, Bursa Doğa Koruma Milli Parklar 2.Bölge Müdürlüğü ekiplerince özel yemle beslendi- 2020 baharında dünyaya gelen yavru geyikler ilk kez karla tanışırken, karınlarını doyuran 42 geyik drone ile görüntülendi BURSA



- Uludağ Üniversitesi’nin Görükle Kampüsü’ndeki ormanlık alanda özel olarak bakılan 42 geyik, “karda yiyecek sıkıntı yaşamasınlar” diye Milli Parklar ekiplerince özel yemlerle beslendi. Veteriner Fakültesi uzmanlarının bakımlarını yaptığı geyikler arasındaki 3 yavru geyik ise karla ilk kez tanışmanın sevincini yaşadı. 72 hektarlık alanda doğal olarak yaşamlarını sürdüren geyikler karla kaplı ormanda drone ile havadan görüntülendi. Bursa Doğa Koruma Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü Kızılgeyik yerleştirme sahasındaki geyikler özel olarak besleniyor. Kar yağışı nedeniyle yem bulmakta zorlanan geyiklere her gün düzenli olarak kuru yonca besi yemi ve benzeri gıda takviyeleri yapılıyor. Bursa Doğa Koruma Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü’nün Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkesinde bulunan 72 hektarlık kızıl geyik yerleştirme sahasında 20 erişkin dişi, 19 erişkin erkek ve 3 adet yavru olmak üzere 42 geyik bulunuyor. Bursa’da etkili olan kar yağışı sebebiyle yem bulmakta zorluk çeken geyikler özel olarak besleniyor. Geyiklere kuru yonca, besi yemi ve benzeri gıdalar her gün düzenli olarak veriliyor. Bursa Doğa Koruma Milli Parklar 2. Bölge Müdürü Adil Şencan, “Bölge müdürlüğümüz ile Uludağ Üniversitesi arasında 2004 yılında imzalanan protokol ile üniversitemiz yerleşkesinde 71 hektarlık bir alan içerisinde 2021 envanter sonucuna göre 20 erişkin dişi, 19 erişkin erkek ve 3 adet yavru olmak üzere 42 geyik bulunuyor. Doğadaki yaralı geyiklerin tedavi edilmesi ve rehabilitasyon yapılması ve tekrar doğaya salınması amacıyla söz konusu alan oluşturuldu. 40’tan fazla geyik de rehabilite edilerek doğaya salındı. Burada yaptığımız çalışmada kış şartlarına rahat geçirmeleri ve doğadaki besin sıkıntısı çekmelerini en aza indirmeye çalışıyoruz. 2020 - 2021 sezonunda şu an kadar 8 tonun üzerinde yem verildi” dedi.

Kütahya ilinden başlayıp İnegöl’e uzanan orman yangınındaki doğal yaşamı tekrar kazanmak için geyiklerin oraya salımının yapıldığını dile getiren Şencan, “Bir kısmı da yurdumuzda doğal felaket yaşanan yerlerine popülasyonu arttırmak için buralara gönderildi” ifadelerini kullandı. (SD-İHS)



