En organik kafe

--Böğürtlen tarlasından detaylar

--Böğürtlen toplanmasından detaylar

--Kır Bahçesinden detaylar

--Çetin Demir röportaj



( KAYSERİ - ÖZEL)- Kayserili girişimciden dalından taze böğürtlen ve ahududu toplanabilen kafe- Girişimci Çetin Demir: “İnsanların dalından organik meyvelerini toplayarak yemelerini sağlayacağız” KAYSERİ



- Kayseri’nin Kocasinan ilçesindeki arsasını böğürtlen ve ahududu tarlasına çeviren Girişimci Çetin Demir, yapacakları tesis ile insanların dalından taze meyvelerini yemeleri sağlayacaklarını söyledi.



İlçeye bağlı Çevril Mahallesi’nde baraj kenarında arsası olan Çetin Demir, 6 dönümlük alanı böğürtlen ve ahududu tarlası yaptı. Tarla ile karşılıklı olan alanı da kır bahçesi olarak tasarlayan Demir, tesis bittikten sonra vatandaşların dalından meyvelerini alarak, baraj manzarasına karşı tüketebileceklerini söyledi.



2020 yılında diktikleri fidelerden bu yıl 1 tona yakın hasat beklediklerini söyleyen Çetin Demir, “Bizim burada zaten mevcut yerlerimiz vardı. Burada bulunan 6 dekarlık yeri de aldıktan sonra, İl Tarım Müdürlüğü ile istişare ederek fikir alış verişinde bulunduk. En iyi meyvenin ahududu ve böğürtlen olduğunu ve bu topraklarında iyi olduğu, yapıcı olduğu için tercih ettik. Buraya 2020 yılının 1. ayında ilk fidelerimizi dikmeye başladık ve bu sene de aşağı yukarı 2.5 metre boy attı ve üst seviyeye çıktı. İlk sene hasatını komşularımıza dağıttık, bizler yedik, bu sene de bir ton civarında bir hasat bekliyoruz. Gelecek sene bu hasat 2’ye 3’e katlayabilir kendini. Bizim hedeflediğimiz şey, baraj kenarında insanların doğal ortamda ailesi ile gelip burada böğürtleni toplaması ve yemesi. Güzel bir ortamda ailesi ile vakit geçirmelerini istiyoruz” dedi.

Demir, amaçlarının vatandaşların doğal meyvelerini dalından kendilerinin toplayarak manzaraya karşı yemesi için çalıştıklarını söyleyerek, “Buradaki kır bahçesinin 2006 yılında projesini oluşturduk ama bayağı zamanımızı aldı yapmak. 2 sene içerisinde otantik hale getirdik. Kuş bakışı barajı gören bir yer burası. Gelen dostlarımız da seviyor ve bize de burayı insanlara açmamızı tavsiye ettiler. Biz de bu şekilde bir girişimde bulunmak istedik. Vatandaşlarımızın baraj kenarında hafta sonu gelip burada böğürtlen alıp, kır bahçesinde doğal bir ortamda çaylarını ve kahvelerini içmelerini isteriz. İnsanlar burayı gördüklerinde de bana hak verecekler ve doğal, dalından yiyeceklerin tadını çıkaracaklar” ifadelerini kullandı. (EK

