En kutlu gecede sevinç ve hüzün bir arada

-Vatandaşlardan detay

-Dua edilmesi

-Namaz kılınması



( EDİRNE ) - EDİRNE



- Edirne'de, Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan eşsiz mabet tarihi Selimiye Camii’nde Mevlit Kandili coşkusu yaşandı. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (s.a.v) kutlu doğumu, Edirne’nin tarihi camilerinden biri olan Selimiye Camii’nde korona virüs tedbirleri kapsamında özel programlarla idrak edildi. Duaların edildiği ilahilerin söylendiği naatların okunduğu camide Müslüman alemi en kutlu gecelerden birini yaşadı. Dualarda korona virüs salgını ve hayatını kaybedenler vardı Yüreklerinde hem bu kutlu geceyi idrak etmenin sevincini hem de korona virüs salgını gölgesinde gerçekleşmesinin üzüntüsünü yaşayan Müslüman aleminin elleri dualarla göğe açıldığında dudaklarından korona virüs salgınından kurtulmanın sözleri döküldü. Sağlık çalışanları unutulmadı Bu kutlu gecede tarihi Selimiye camiinde ellerini semaya yükselten Müslüman alemi, başta sağlık çalışanları olmak üzere korona virüs salgınında hayatını kaybeden tüm vatandaşları da unutmadı. (SU-KU-



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