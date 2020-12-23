- En iyi narkotik polisi annelere kırmızı gül

-Validen detaylar

-Gülleri alan kadınlardan ayrıntılar

-Vali gül dağıtırken

-Vali kadınlarla sohbet ederken

-Genel detay ve ayrıntılar



( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- “En iyi narkotik polisi anne” projesi kapsamında Tekirdağ Valisi, narkotik polislerle birlikte alışverişe gelen kadınlara kırmızı gül dağıttı.

İçişleri Bakanlığı, çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesini hayata geçirmesi sonrasında ülke genelinde çeşitli uygulamalar düzenleniyor. Proje kapsamında Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bilgilendirme kent genelinde çeşitli faaliyetler devam ettiriliyor. Yine proje kapsamında Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Süleymanpaşa İlçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde kadınlara bilgilendirme broşürleri ve kırmızı gül dağıtıldı. Kadınlara gül dağıtan Tekirdağ Valisi, “Biz burada bir proje yürütüyoruz. Projemizin ismi En İyi Narkotik Polisi Annedir. Anneler çocuklarını daha iyi tanırlar. Kız olsun erkek olsun. Çocuklarındaki değişiklikleri en çabuk en iyi fark edecek olanlarda annelerdir. Onun içinde siz annelere ihtiyacımız var” dedi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım’a Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç ve çok sayıda narkotik şubesinden polis ekipleri eşlik etti. (HLD-



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