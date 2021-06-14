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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
En çevreci belediye

En çevreci belediye

Park

Sosyal Tesis Bild Çay Bahçesi 

-İnşaat çalışması
-Çevre düzenlemesi
-İşçilerin çalışması

( KÜTAHYA )- Kütahya'nın Emet Belediyesi doğa ile iç içe alanda restoran ve kafe yaptırıyor KÜTAHYA

- Kütahya'nın Emet ilçesinde, Doktor Fazıl Bey Parkı'nda belediye tarafından doğa ile iç içe alanda, restoran ve kafe yapım çalışmasına başlandığı bildirildi.
Dere mahallesi Yağcık Köprüsü mevkiinde mesire alanı yanında, Emet Hamam Mahallesi Dr. Fazıl Doğan Parkı'nda, restoran yapım çalışmalarını sürdüren Emet Belediyesi, halkın sosyal yaşam alanlarını geliştirip güzelleştirme çalışmalarına devam ediyor.Bu kapsamda Dr. Fazıl Doğan Parkı'nda peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları devam ederken, restoran bakım tamir ve yenileme çalışmaları da yapılıyor.Bahçesine süs havuzu yapılması planlanan tesislerin aile çay bahçesi, kafe ve sıcak soğuk yemek bulunan restoran olarak halka hizmet vereceği ifade edildi. Belediye ekiplerince mevcut park alanında çiçek ve ağaç dikim, havuz yapım, restoran bakım ve tamir gibi birçok alanda hızlı bir çalışma gözlemleniyor.Emet Belediyesi sosyal tesis ve kafe restorantta çalışmalarının en kısa sürede tamamlanarak halkın hizmetine gireceği ifade edildi.
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