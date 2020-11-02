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02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Emrah apartmanının acı bilançosu: 32 ölü, 15 yaralı

Emrah apartmanının acı bilançosu: 32 ölü, 15 yaralı

duran çalışmalarda genel, detay

( İZMİR )- Emrah Apartmanındaki arama kurtarma çalışmaları son depremzedenin de çıkartılmasıyla ile sona erdi İZMİR

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- İzmir’de meydana gelen depremde yıkılan Emrah apartmanında yürütülen arama kurtarma çalışmaları enkaz altında kalan son depremzedenin de çıkartılması ile sonlandırıldı. İzmir’de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremde en çok hasar gören Bayraklı İlçesi’ndeki Emrah Apartmanı’ndaki arama ve kurtarma çalışmalarında sona gelindi. Sabahın ilk ışıklarına kadar enkaz altında nefes arayan ekipler, 14 yaşındaki İdil’in ardında enkazdan sevdirici haber gelmedi. Sabaha karşı çıkartılan bir kişinin cansız bedeni ile Emrah Apartmanı’nda çalışmalar sonlandırıldı. Çalışmalar kapsamında Emrah Apartmanı’nda 15 kişi enkazdan yaralı olarak çıkartılırken, 32 kişi de hayatını kaybetti. AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmaların tamamlanmasının ardından enkazda arama ve kurtarma çalışmasına katılan tüm ekipler enkazdan çekilerek görevi belediye ekiplerine bıraktı. Belediye ekipleri de 32 kişiye mezar olan ve moloz yığınına dönüşen inşaatın enkazını kaldırmak için çalışmarına başlanacağı öğrenildi. (EA-
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