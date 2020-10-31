Emrah Apartmanı’ndan 32 saat sonra çıkan ilk canlı

--Kedinin yaralarının temizlenmesi

--Kedinin havluya sarılması

--Kediyi sahiplenen komşu



( İZMİR -ÖZEL)- Korkudan titreyen ve kurtulmak isterken tüm tırnakları kopan kedi sahiplenildi İZMİR



- İzmir depreminde halen kayıp 21 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Emrah Apartmanı’nın enkazından sağ çıkartılan kedi, 32 saat sonra kurtarılan ilk canlı oldu. İzmir’de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından en büyük yıkımın yaşandığı binalardan birisi olan Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi 283/15 Sokak’taki Emrah Apartmanı’nın enkazından şimdiye kadar 12 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Depremin meydana geldiği ilk anda sağ olarak kurtarılan 19 kişinin ardından geçen 32 saatte ölü veya sağ kimseye ulaşılamazken; aileleri tarafından kayıp ihbarında bulunulan 21 kişiyi arama kurtarma çalışmaları aralıksız olarak sürdürülüyor. Umutların yavaş yavaş tükenmeye başladığı Emrah Apartmanı’nın toprak yığınına dönen enkazından umut verici ilk haber dakikalar önce geldi. İtfaiye ekipleri tarafından enkazdan çıkartılan British ırkı ev kedisi, binadan 32 saat sonra çıkartılan ilk canlı oldu. Korkudan tir tir titreyen ve enkazdan çıkmak için çabalarken tüm tırnakları kopan kedinin yaraları serumla temizlendi. Bir battaniyeye sarılan kedi, yıkılan binanın karşısında oturan bir komşu tarafından sahiplenildi. Kedinin sahiplerine henüz ulaşılamadığı ifade eden komşu, kediyi veterinere götürerek tedavisini yaptıracağını belirtti.





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